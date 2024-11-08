فلورنتينو بيريز يبدأ عملية العزل.. تحديد موعد عودة الحفلات لسانتياجو برنابيو!

ريال مدريد يريد إعادة الحفلات لملعبه من جديد...

بدأ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، العمل على عزل الصوت في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، بعد شكاوى السكان المحيطين بالملعب من الضوضاء.

وقبل بضعة أشهر اضطرت إدارة ريال مدريد، إلى إيقاف الحفلات الموسيقية التي كانت تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب الشكاوى من الضوضاء، وأن الملعب لا يوجد به عزل كاف للصوت.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، اتفقت مع إحدى الشركات الخبيرة في عزل الصوت بالأماكن الرياضية الكبيرة، على تنفيذ مشروع عزل صوت الملعب.

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وسبق وأن عملت شركة " Arubd" مع ريال مدريد، في تجديد ملعب سانتياجو برنابيو، وساهمت في تصميم الجزء المعدني الخارجي للملعب، بالإضافة إلى بعض أعمال الإضاءة.

جدير بالذكر أن التقارير قد أشارت إلى أن الحفلات الموسيقية من المتوقع أن تعود إلى ملعب سانتياجو برنابيو، بداية من شهر مارس المقبل، عقب نهاية أعمال عزل الصوت في الملعب.