من اختار بيريز بين مبابي ونيمار لدعم صفوف ريال مدريد؟

عاد زيدان وهناك ثورة في صفوف اللاعبين بالتأكيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ريال مدريد رسميًا أمس عن عودة مدربه السابق زين الدين زيدان لمنصبه بعد 10 أشهر فقط من رحيله، ليخلف سانتياجو سولاري ويبدأ الإعداد جيدًا للموسم القادم بهدف خلق فريق قادر على المنافسة بعد النتائج الكارثية هذا الموسم.

ويُتوقع عمل النادي على ضم العديد من النجوم خلال الصيف القادم، خاصة أن ذلك كان من شروط زيدان قبل استقالته عقب تتويجه باللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أحد النجوم الذين يتمنى جمهور الملكي ضمهم هو كيليان مبابي، وقد تمنى بيريز أن يُساهم زيدان في إقناع مواطنه الفرنسي بالقدوم، إذ قال ضاحكًا "زيدان فرنسي، لذا ربما يستطيع فعل شيء ما مع مبابي".

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قبل أن يُضيف بجدية "اهتمامنا الحالي ينصب على إنهاء الموسم جيدًا وبدء التحضير للموسم القادم".

وحين سُئل عن اختياره بين ضم نيمار أو مبابي، أجاب الرئيس "كلاهما".

يُذكر أن خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال ومشاكل اللعب المالي النظيف قد تُجبر الفريق الفرنسي على التضحية بأحد نجميه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، ولا يُخفي ريال مدريد اهتمامه بالثنائي مبابي ونيمار.