"بيريرا يطالب بفسخ العقد" .. حرب هلالية نصراوية

هل يرغب النجم البرازيلي فعلًا في الرحيل عن الهلال؟

انتشرت أخبارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول وجود رغبة من جانب البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال لفسخ تعاقده والرحيل.

الهلال تعاقد مع بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة مالية ضخمة صنفت كأغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج حمل عنوان "بيريرا يطالب بفسخ العقد"، في إشارة إلى أن لاعب الهلال نادم على التوقيع مع الزعيم.

ولكن على ما يبدو، أن الهاشتاج الذي أصبح الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، هو مجرد رد من جماهير النصر على الأخبار التي انتشرت بأن البرازيلي أندرسون تاليسكا يريد فسخ تعاقده مع النصر.

بعض المتابعين الذين شاركوا في الهاشتاج، أكدوا على أن الهلال لم يدفع الدفعة الأولى من عقد بيريرا، هذا بالإضافة إلى أن مسؤولي الزعيم وجدوا ماتيوس ليس بالإمكانيات التي كانوا ينتظروها.

وربط البعض بين غياب بيريرا عن مباراة الهلال الأخيرة أمام الحزم، بأنه تهرب من المباراة لأنه يريد فسخ تعاقده.

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وتبين أن كل ما ذكر عبر هذا الهاشتاج مجرد حرب بين جماهير الهلال والنصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أي مصدر موثوق حول هذا الأمر.