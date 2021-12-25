"بيريرا يستحق العقاب، لكن لماذا يُعاقب الهلال نفسه؟"

أكد الناقد الرياضي خالد أبو غنام استحقاق ماتيوس بيريرا لاعب الهلال للعقاب بعد تصرفه الخارج مع المدرب ليوناردو جارديم خلال مواجهة النصر في المباراة المؤجلة من الدوري السعودي.

الهلال جعل بيريرا أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو بعد مفاوضات طويلة وشاقة، لكنه لم يُقدم بعد المستوى المطلوب والمتوقع مقارنة بهذا المبلغ الهائل.

ماذا قال أبو غنام عن عقاب الهلال لبيريرا؟

النجم البرازيلي كان قد غاب عن مباراة الهلال أمام الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أوضح المدرب جارديم أن غيابه لم يكن فنيًا أو للإصابة بل عقابًا له لما فعله خلال مواجهة النصر حين احتد بقوة على خروجه من اللقاء عند الدقيقة الـ73.

بيريرا استبعد من قائمة الهلال لمواجهة الفتح في الجولة الـ14 من الدوري السعودي مساء اليوم السبت، وهو ما فسره الأغلب باستمرار للعقوبة الموقعة عليه من المدرب البرتغالي.

أبو غانم أقر باستحقاق بيريرا للعقاب، لكنه طلب في نفس الوقت ألا يكون باستبعاده من المباريات لأن ذلك يحمل عقابًا للهلال نفسه بخسارته للاعب مهم في مباراة صعبة.

إذ قال خلال حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي "المدرب هو قائد الفريق وله الرأي الأول والأخير في القرارات الفنية، اللاعب مهما كان اسمه عليه احترام ذلك وأن يُناقش أي أمور فنية داخل غرفة الملابس وليس أمام الجميع وبطريقة خارجة عن النص".

تابع "لهذا بيريرا يستحق العقاب، لكن أن يُعاقب بإبعاده عن الفريق لمباراتين متتاليتين فذلك عقاب للفريق واللاعب، هناك عقوبات أخرى مالية يُمكن تطبيقها على اللاعب ستُوجعه أكثر".

خالد أبو غانم :

تصرفات "بيريرا" مع المدرب تستحق العقاب ..

الحصاد الرياضي ...@alghanim70 pic.twitter.com/F96dRLY7Em — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 24, 2021

أتم "الهلال اشترى بيريرا بمبلغ كبير، وإبعاده عن اللعب 3-4 مباريات فيه ضرر للفريق، يجب وضع بنود في العقود تفرض عقوبات مالية وخصومات كبيرة على مثل تلك التصرفات والخروج عن النص".

ماذا قدم بيريرا مع الهلال حتى الآن؟

اللاعب صاحب الـ25 عامًا شارك مع الهلال في الدوري السعودي حتى الآن 9 مباريات لم يُسجل خلالها أي هدف لكنه صنع 5 ضمن 12 فرصة صنعها لزملائه.

بيريرا لعب مباريات الهلال الأربعة في المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا، ولم يُسجل خلالها أي هدف كذلك واكتفى بتمريرتين حاسمتين، وقد صنع 9 فرص.

مجموع ما قدمه اللاعب مع الهلال هو 13 مباراة و0 أهداف و9 تمريرات حاسمة، بجانب 21 فرصة.

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