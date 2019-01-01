بيرهوف: ألمانيا ليست مرشحة للفوز بأمم أوروبا

ألمانيا في مرحلة إعادة البناء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، ترشيح الفريق ضمن الفرق الأكثر حظاً للفوز بأمم أوروبا 2020 المقبلة.

وتفتتح ألمانيا مشوارها في تصفيات البطولة عندما تواجه المنتخب الهولندي مساء اليوم، الأحد، في ملعب يوهان كرويف بالعاصمة أمستردام.

وقال بيرهوف مع "بيلد": "لو عقدنا المقارنات مع الفرق الأخرى مثل الإنجليز، الهولنديين، والفرنسيين، فنحن خارج دائرة الترشيحات".

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في مثل هذا قبل 3 أعوام.. رحل عن عالمنا أحد أساطير الكرة الهولندية ونادي برشلونة يوهان كرويف 🙌pic.twitter.com/vHazAjnfD9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

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وأضاف: "لوكن نحن نطمح للعودة نحو القمة من جديد، وبالتأكيد سنلعب من أجل التتويج بالبطولة القارية".

وختم: "نعمل على وضع نظام عمل لتطوير الفريق بداية من الشباب على النهج الألماني وهناك تطور ملحوظ".

يذكر أن ألمانيا كانت تعادلت ودياً مع صربيا الخميس الماضي بهدف لكل جانب في أولى لقاءات الفريق في 2019.