بيرهوف: أتفهم صفقة هيرنانديز لبايرن وأراها خطوة هامة

أولفر بيرهوف يؤيد خطوة تعاقد بايرن ميونيخ مع لوكاس هيرنانديز من أتليتيكو مدريد في صفقة قياسية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أوليفر بيرهوف إنه يتفهم جيدًا قيام بايرن ميونيخ بكسر القاعدة والتعاقد مع لوكاس هيرنانديز كثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن رسميًا ضم المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتليتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.

ويعتبر لوكاس هيرنانديز كسرًا لقاعدة الصفقات في بايرن ميونيخ والتي اعتادت ألا تتجاوز الـ 40 مليون يورو.

وقال بيرهوف: "من ناحية من الممكن أن تستعجب كيف دفع بايرن هذا المبلغ الضخم من أجل التعاقد مع مدافع، نظرًا لأنه لم يكن معتادًا عليه طوال تاريخه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "ولكن من ناحية أخرى، بالنظر إلى أسعار السوق في الوقت الحالي وإلى ما تدفعه الأندية الأخرى فهذه الخطوة منطقية وكانت مطلوبة منذ سنوات"

وتابع: "الفوز بدوري أبطال أوروبا يتطلب تغيير بعض السياسات، وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لبقية الأندية الألمانية"

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يذكر أن لوكاس هيرنانديز يعتبر هو التعاقد الأغلى في تاريخ بايرن ميونيخ وفي تاريخ الدوري الألماني بشكل عام.