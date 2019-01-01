بيرنلي يستقبل مانشستر سيتي بكهرباء مقطوعة!

واقعة غريبة..

في واقعة غريبة على الملاعب البريطانية، استقبل بيرنلي نظيره مانشستر سيتي على ملعب تورف نور بكهرباء مقطوعة في غرف خلع الملابس.

ويُلاقي بيرنلي كتيبة بيب جوارديولا في مباراة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن استقبال الضيوف لم يكن متوقعًا للغاية.

فمبجرد وصول السيتي إلى غرف خلع الملابس تفاجئوا بأن الكهرباء مقطوعة فيها، مما جعل جوارديولا يتحصل على الأضواء الكاشفة من مذيعي أمازون حتى يتمكن هو ولاعبيه من الاستعداد للمباراة.

وبشكل عامٍ، فقد كشف بيرنلي فيما بعد أن مشكلة كهربائية حدثت قد تسببت في أن تُقطع الأضواء عن غرف خلع الملابس للضيوف.

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أمازون استغلوا الأمر بأفضل صورة ممكنة من أجل الدعايا لأنفسهم، حيث كتبوا عبر حساب الشركة على تويتر "لا توجد أضواء في غرفة خلع ملابس مانشستر سيتي؟ لا مشكلة، قمنا بتغطية الأمر.".

ومن الجدير بالذكر هنا أن أمازون لديها بعض حقوق مباريات الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخها هذا الموسم، ولحسن حظها تحصلت على دعايا بدون جهد يذكر.

يجدر الإشارة إلى أن السيتي يُلاقي بيرنلي بهدف الفوز ولا غير سواه، وذلك بعد التعادل المفاجئ والمخيب للآمال أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بهدفين لكل منهما، مما رفع الفارق بين السيتيزينز وليفربول، المتصدر، إلى 11 نقطة بعد 14 جولة فقط.