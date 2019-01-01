بيرنلي ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي فى الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب تورف مولر

بيرنلي 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / اريك جارسيا / بنجامين ميندي / جواو كانسيلو / فيليب فودين / كلاوديو برافو / رياض محرز / جون ستونز

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / أنجيلينو / نيكولاس أوتاميندي / فيرناندينيو / كايل وولكر / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / ديفيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس / بيرناردو سيلفا

البدلاء / بن جيبسون / جاي رودريجز / ماثيو لوتون / جو هارت / ماتينج فيدرا / روبي برادي / آشلي بارنيس

TEAM NEWS: Here's how the Clarets line-up at Turf Moor tonight against @ManCity



Three changes, with Lennon, Pieters and Drinkwater starting. pic.twitter.com/Sal20xZIn0 — FC (@BurnleyOfficial) December 3, 2019

بيرنلي: يبدأ المدرب شون دايش بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من نيك بوب / فيل باردسلي / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / إريك بيترس / آرون لينون / جاك كوراك / جيف هندريك / داني درينكووتر / دوايت مكنيل / كريس وود

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن بيرنلي يعيش حالة مميزة هذا الموسم ويحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، ومن المتوقع أن يكون ندًا قويًا لفريق مدينة مانشستر، مما يُصعِّب المهمة أكثر وأكثر على زملاء إلكاي جوندوجان.

لكن سيتعين على كتيبة بيب جوارديولا أن تتغاضى عن هذه الهزيمة وتستعد للمباراة المقبلة، عندما يحلوا ضيوفًا على بيرنلي ضمن الأسبوع الخامس عشر من البريميرليج.

واصل مانشستر سيتي التعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ليبتعد أكثر عن منافسه على لقب الدوري، ليفربول.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.