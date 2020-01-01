بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يبحث عن التحسن والحظ لا يقف معنا

بيرناردو سيلفا يلوم الحظ على نتائج فريق مانشستر سيتي هذا الموسم وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

أعرب اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي عن رغبته في تطور فريقه وتحسنه فيما تبقى من الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أن الحظ لم يكن مساندًا للفريق في الفترة الأخيرة منذ بداية الموسم الجاري بسبب كثرة الإصابات.

وقال سيلفا: "لم نلعب بنفس الشكل الجيد الذي كنا عليه في آخر موسمين، بكل وضوح لم نكن نملك الحظ بسبب كل تلك الإصابات وهذا ليس عذر لكن ذلك لم يساعدنا أبدًا".

جوارديولا وأنشيلوتي .. هل يثأر بيب ممن أحرق أشجار بافاريا؟

وأضاف: "كان هناك أيضًا العديد من المباريات التي كان يجب أن نحقق الفوز بها لكننا في اللحظات الحاسمة كنا في حاجة لتسجيل هدف ولم نفعل ذلك وفي بعض الأحيان اهتزت شباكنا".

وأكمل: "بحلول العام الجديد سيكون علينا أن نتطور بشكل واضح فنحن على مسافة بعيدة للغاية عن المستوى الذي يجب أن نكون عليه في ذلك الوقت من الموسم".

وأنهى تصريحاته: "فريقنا لا يزال عظيمًا لكننا لا نلعب بشكل جيد مثل آخر موسمين مثلما قلت، علينا أن نتحسن لنكون واحد من أفضل الفرق في العالم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة ويتقدم عليه ليفربول بفارق 14 نقطة وللأخير مباراة مؤجلة ضد وست هام.