بيرلو يعلق على رد فعل رونالدو عقب استبداله!

أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس يعلق على رد فعل كريستيانو رونالدو عقب استبداله، ويتحدث عن حظوظ الصعود لدوري أبطال أوروبا!

أكد أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره إنتر مساء السبت في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو وعلق خلالها على رد فعل كريستيانو رونالدو عقب استبداله ضد النيراتزوري.

وقال بيرلو: "لم نقدم بممر شرفي للإنتر؟ لقد أثنينا على ما فعلوه وقدمنا التهنئة لهم، وأعتقد أن ذلك يكفي، فعلى مدار التسع سنوات الماضية لم نحصل على أي ممرات شرفية".

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وأضاف: "كان علينا أن نحقق الفوز ضد إنتر كما فعلنا، لقد كان ذلك هامًا بالنسبة لنا للغاية، لكن بداية من الآن سنفكر في لقاء نهائي الكأس".

وأردف عن استبدال رونالدو: "ربما كانت تلك هي المرة الأولى التي يكون كريستيانو رونالدو سعيدًا فيها باستبداله، لقد كان يبتسم في غرف الملابس".

وأنهى كلماته: "أتمنى أن تقع الفرق المنافسة في الأخطاء حتى يعود لنا الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، ويمكن لنابولي تجاوزه لو فاز على فيورنتينا.