بيرلو يسعى لأن يكون زيدان جديد مع رونالدو

هل يسير أندريا بيرلو على خطى زيدان في التعامل مع كريستيانو رونالدو؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس قد بدأ في التواصل المكثف مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وتولى بيرلو قيادة يوفنتوس عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون، الأمر الذي تسبب في إقالة ماوريتسيو ساري.

ومنذ توليه قيادة يوفنتوس بدأ الحديث عن مستقبل الفريق واللاعبين في ظل أزمة الميزانية، وعلى رأس الكل يأتي دائمًا كريستيانو رونالدو.

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وفي هذا السياق، كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن المدرب بيرلو يجري العديد من الاتصالات مع كريستيانو رونالدو في الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون هناك انسجام كبير بين أندريا بيرلو وكريستيانو رونالدو على الفور، وهذا ما تظهره المؤشرات التي ظهرت بين الثنائي.

ويشعر رونالدو بالكثير من المشاعر الإيجابية ناحية مدربه، وحسب لاجازيتا فإنه يرى فيه شيئًا من زين الدين زيدان وما قام به المدرب الفرنسي في ريال مدريد.

وكان زيدان أحد أبرز الداعمين لرونالدو خلال مسيرته في ريال مدريد، وحسب التوقعات فإن رحيل المدرب الفرنسي كان نتيجة لقرار الاستغناء عن النجم البرتغالي.

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يذكر أن رونالدو مرتبط في الوقت الحالي بشائعات الخروج من يوفنتوس والانتقال إلى باريس سان جيرمان وربما خارج حدود أوروبا.