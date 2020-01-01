بيرلو يرد على اهتمام مانشستر يونايتد بديبالا: لاعب مهم جدًا ليوفنتوس

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أكد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، على أن باولو ديبالا يمثل قيمة مهمة بالنسبة له ولفريقه وأن غيابه عن المشاركات يأتي بسبب الإصابات ليس إلا.

تصريحات بيرلو تتزامن مع الأنباء المتواترة في الصحف الإنجليزية عن عزم مانشستر يونايتد خطف ديبالا في الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تكون تبادلية يعود بمقتضاها بول بوجبا لليوفي.

صاحب الـ27 عامًا لم يشارك في الفوز العريض للبيانكونيري على بارما يوم السبت برباعية نظيفة للإصابة، لكن بيرلو انتهز الفرصة ليؤكد على أهمية الأرجنتيني الكبيرة بالنسبة له.

المزيد من الفرق

المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية أجاب عند سؤاله حول إذا ما كان ديبالا مهمًا بالنسبة له "بالتأكيد، أبطال مثله دائمًا أساسيون في الفرق القوية".

كما أضاف "أقوم بتدريب جميع اللاعبين وديبالا واحد منهم، سلوكه رائع للغاية".

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وأتم "لسوء الحظ، أُصيب بهذه الإصابة الصغيرة وبالأمس حاولنا أن يشارك ولم يكن ممكنًا، نأمل في أن يكون قادرًا على العودة يوم الثلاثاء".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي بفيورنتينا يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة عشر من البطولة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ديبالا خاض 10 مباريات فقط هذا الموسم بعد أن كان النجم الأول لليوفي الموسم الماضي، ولم يُجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 حتى الآن.