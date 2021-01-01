بيرلو يرد على أخبار عودة رونالدو لريال مدريد

أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس يرد على أخبار عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد من جديد.

رد أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس على الأخبار المنتشرة في الساعات الأخيرة حول عودة كريستيانو رونالدو لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي، وأكد خلالها أن الجميع في يوفنتوس مستاء من الخروج الأوروبي.

وقال بيرلو: "من الطبيعي أن يشعر رونالدو بالإحباط مثله مثل بقية الفريق، وفي تلك الأوقات نرى الإشاعات بعد الخروج من البطولات".

وأضاف: "رونالدو هو أهم لاعب كرة قدم في العالم بالوقت الحالي بالتوازي مع ليونيل ميسي، ودومًا ما يقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق".

عودة رونالدو وخطة ميسي .. عناوين الصحف 13 مارس 2021

وأردف: "لقد سجل 90 هدفًا في 100 مباراة مع يوفنتوس، ودومًا ما يثبت قيمته لنا، ربما لا يسجل في بعض اللقاءات، وذلك ما يسبب بعض الضجة".

وأنهى كلماته عن وضع يوفنتوس بعد الخروج من بورتو: "الفريق يتعافى، لقد كانت ضربة قوية، لكن علينا أن نحول ذلك الحزن لنخرج أفضل ما لدينا".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد خرج من بورتو من دوري أبطال أوروبا بالرغم من الفوز في لقاء الإياب قبل أيام، لكن تسجيل الفريق البرتغالي لهدفين في إيطاليا منحه تذكرة الصعود.