بيرلو يحسم موقفه من الاستقالة بعد انهيار يوفنتوس أمام ميلان

تصريحات واضحة من المدرب الشاب..

حسم المدير الفني ليوفنتوس، أندريا بيرلو، موقفه من تقديم استقالته من تدريب البيانكونيري، بتأكيده على أنه لن يستسلم وباقٍ في منصبه بصورة طبيعية.

تصريحات بيرلو أتت على خلفية الهزيمة الثقيلة التي تلقاها يوفنتوس في عقر داره من ميلان بثلاثية نظيفة وقللت حظوظه في التواجد بالمربع الذهبي للدوري الإيطالي.

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، خسر يوفنتوس لقب الكالتشيو، إلى جانب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ورغم ذلك، يرفض بيرلو الاستقالة أو الاستسلام.

المدرب الشاب في تصريحات للإعلام الإيطالي بعد المباراة قال "الاستقالة؟ لا لن أستقيل، كنت أعلم أنني سأواجه صعوبات، أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ما هو أفضل، يمكنني الخروج من الصعوبات مع الفريق".

أما عن إمكانية إقالته من منصبه من قبل الإدارة، فقال "أنا تحت تصرف النادي، ولا تزل أمامنا ثلاث مباريات متبقية، لذلك سأستمر في القيام بعملي ما دام يُسمح لي".

وأرجع بيرلو أسباب تراجع يوفنتوس إلى عدم تكيف اللاعبين مع فلسفته، حيث قال "أعتقدت أنه سيتاح لي فريق مختلف وحاولت العمل معهم على مبادئ معينة".

كما أضاف "اضطررت للتكيف مع الأشياء التي حدثت، كان علينا التعامل مع الوضع الراهن، العمل مع اللاعبين أمر صعب للغاية"

وأتم "إذا لم أتمكن من إخراج أفضل ما لديهم ، فهذا خطأي، وأنا أتحمل المسؤولية، والفريق مكون من لاعبين رائعين".

الجدير بالذكر أن الصحف الإيطالية تحدثت عن اقتراب إنهاء مسيرة بيرلو في أليانز ستاديوم مع طرح اسم ماسيميليانو أليجري وزين الدين زيدان لخلافته.