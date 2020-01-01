بيرلو: أبكي بسبب توتي وكونتي أرادني في إنتر

أبرز ما جاء في مقابلة أندريا بيرلو مع فابيو كانافارو بشأن اعتزال توتي وتجربته في يوفنتوس ورغبة كونتي في انتقاله إلى إنتر

تحدث أندريا بيرلو عن مستقبله في عالم التدريب، وعن يوم اعتزال توتي، وتأثره بالمدرب أنطونيو كونتي، وذلك في مقابلة مع فابيو كانافارو.

وكان بيرلو قد بدأ استعداده من أجل بدء مسيرته التدريبية، وخلال هذه المقابلة تحدث عن مستقبله وتذكر الكثير من اللحظات العاطفية التي مر بها خلال مسيرته الكروية.

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وحول ذلك، كان بيرلو قد تحدث مازحًا حين سؤل عن الموافقة على عرض تدريب يوفنتوس تحت 23 عامًا، حيث أكد أن ذلك يتعلق بإدارة برشلونة التي تنتظره لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وفيما يخص يوم اعتزال توتي أكد أنه يبكي كلما رأى ما حدث يومها، لقد اعتزال وأنا في نيويورك سيتي، كنت في الشارع وحين شاهدت المقطع لم أستطع تمالك نفسي، لقد كانت لحظات مؤثرة.

وأضاف: "لدي العديد من اللحظات العاطفية في مسيرتي، نهائي كأس العالم 2006 كان المباراة رقم 100 في مسيرتي مع المنتخب، أتذكر أنني بدأت يومي بشكل عادي ولم أكن أشعر بالتوتر في الصباح"

وتابع: "لقد تأثرت كثيرًا بخطة 3/5/2 مع أنطونيو كونتي، لذلك قدمت مستويات جيدة مع يوفنتوس، حتى أن كونتي قد طلب مني الانضمام إلى إنتر قبل بداية الموسم الحالي، بالطبع كان يمزح"

وأردف: "كلما شاهدت ركلة الجزاء الأخيرة لفابيو جروسو أستعيد ذكريات هذه اللحظة وما شعرت به وقتها حين حصلنا على لقب كأس العالم، قد تكون هي اللحظة الأغلى في مسيرتي على الإطلاق"

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يذكر أن أندريا بيرلو كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة كلاعب في 2010 بطلب شخصي من المدرب بيب جوارديولا، ولكن ميلان لم يوافق على رحيله وقتها.، كما تحدث عن أنطونيو كونتي في مذكراته بشكل مميز.