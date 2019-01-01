برشلونة لا يستهدف بواتينج فقط من ساسولو!

النادي الكتالوني يتسوق في ساسولو!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات كيفن برينس بواتينج على أعتاب بدء تحدٍ جديد في مسيرته الكروية بالانتقال للعب بجانب ليونيل ميسي في برشلونة، بعدما لعب لعدد من الأندية أبرزها ميلان وشالكه.

وفوجئ العالم الكروي اليوم بأخبار تتحدث عن اقتراب اللاعب الغاني من الرحيل عن ساسولو باتجاه برشلونة الذي ارتبط مؤخرًا بالعديد من الأسماء لتعزيز هجومه لم يكن بينها أبدًا لاعب ميلان سابقًا.

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وأفادت قناة سكاي سبورت أن بواتينج ودع زملاءه بالفعل في ساسولو وحزم حقائبه للسفر إلى إسبانيا، إذ سيلعب هناك معارًا للبارسا مقابل 2 مليون يورو مع حق شرائه نهائيًا الصيف القادم مقابل 8 ملايين يورو.

سبورت ميدياسيت أضافت أن بواتينج ليس اللاعب الوحيد من ساسولو المطلوب في كامب نو، بل كذلك زميله ستيفانو سينسي، لكن ليس الآن بل للموسم القادم.

سينسي صاحب الـ23 عامًا ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بالميلان لكن الطلبات المالية لناديه والتي وصلت إلى 25 مليون يورو حالت دون إتمام الصفقة، ويرتبط اللاعب بعقد مع النيروفيردي يمتد حتى عام 2020.