بيرباتوف: ماني هو لاعب العام في البريميرليج

بيرباتوف يثني على ليفربول وساديو ماني

قال نجم كرة القدم البلغارية ديميتار بيرباتوف مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد سابقًا إن جناح ليفربول ساديو ماني هو أفضل لاعبي هذا العام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني قد لعب دورًا كبيرًا في انطلاقة ليفربول الموسم الحالي وتصدره للبريميرليج مبتعدًا عن الجميع، فضلًا عن تتويجه بلقب هداف البطولة الموسم الماضي مناصفة مع صلاح وأوباميانج.

وحول الأداء المميز الذي يقدمه والتطور الذي يظهر به يومًا بعد يوم، قال ديميتار بيرباتوف إن ماني بعد كل ما قدمه يستحق أن يكون لاعب العام في إنجلترا.

وأضاف: "ماني يقدم مستويات مذهلة وهو أهم لاعبي فريقه في الوقت الحالي وما يقوم به خلال الفترة الحالية لا يصدق بالفعل، لقد تطور بشكل كبير"

وتابع: "لقد حل رابعًا في ترتيب أفضل لاعبي العالم خلال هذا العام وأعتقد أنه كان يستحق ذلك أو ربما ما هو أكثر، لا يوجد الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بما يقوه به حاليًا"

وأردف: "ليفربول حقق انطلاقة مميزة للموسم ويقدم مستوى كبير وهو المرشح الأبرز في الوقت الحالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز"

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يذكر أن ساديو ماني كان قد شارك مع ليفربول في التتويج بالثلاثية القارية الموسم الماضي والتي تضمنت دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.