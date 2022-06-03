تغيير المدرب لم يكن الحل .. وضع أوزيل يزداد صعوبة داخل فنربخشة!

وقع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عقدًا يربطه بفنربخشة لمدة عام.

أقام فنربخشة حفل توقيع لمدربه الجديد جورجي جيسوس، والذي وقع عقداً جديداً لتولي قيادة الفريق التركي لموسم واحد.

ورداً على أسئلة أعضاء الصحافة في الحفل، تطرق خورخي جيسوس إلى العديد من القضايا، حيث شرح لأول مرة العوامل التي أوصلته إلى نادي البحرية الصفراء.

وقال جورجي في المؤتمر الصحفي التقديمي له: "عندما جئت إلى فنربخشة، أدركت أنه أحد أكبر الأندية في أوروبا، أحد أكبر العوامل في مجيئي إلى هنا هو أن رئيسنا كان يريدني كثيرًا".

وتابع: "أظهر المشجعون أيضًا مدى رغبتهم في قدومي، لقد قاموا بغزو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي ولابني، لهذا السبب نريد أن نكون أبطالًا هذا العام".

جورجي يتحدث عن موقف مسعود أوزيل

أكد جورجي جيسوس أن الوضع الحالي سيستمر بخصوص مسعود أوزيل الذي تم استبعاده من التشكيلة في منتصف الموسم.

وقال جورجي: "الأشياء التي حققتها في كرة القدم بالماضي مهمة للغاية، فنربخشة لم يكن بطلاً منذ 8 سنوات، لمسعود أوزيل ماض مهم للغاية، لكن النادي اتخذ قرارًا بشأنه وهو سيستمر بنفس الطريقة".

الانتقالات التي يحتاجها الفريق

كما أدلى المدرب المتمرس بتصريحات حول التعزيزات التي سيتم تقديمها للفريق.

قال: "لن نقوم بثورة هنا، سنحاول التعاقد مع 4-5 لاعبين، سنركز على اللاعبين الذين سيكونون حاسمين هجوميًا، نحن بحاجة للتأكد من أن موهبة اللاعبين الموهوبين تنعكس على أرض الملعب".

لماذا عقد لمدة سنة؟

أجاب على سبب قصر مدة تعاقده: "لدي دائمًا عقد لمدة عام مع الأندية، إذا سارت الأمور على ما يرام فيمكننا تجديد العقد، إنه ليس جديدًا بالنسبة لي، لقد عملت بهذه الطريقة في كل مكان باستثناء البرتغال".

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