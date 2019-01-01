بيراميدز: نريد استمرار خربين، لكن الهلال صاحب القرار

اللاعب معار من الهلال السعودي للفريق المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيراميدز المصري رغبته في استمرار المهاجم السوري عمر خربين ضمن صفوفه لسنوات قادمة، لكن موضحًا على لسان أحد مسؤوليه أن الأمر بيد الهلال السعودي مالك بطاقة اللاعب.

وانضم خربين للنادي المصري قادمًا من الزعيم السعودي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد ظهرت عدة أخبار مؤخرًا تتحدث عن تعثر تجديد إعارته لموسم إضافي.

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أحد المسؤولين في النادي تحدث مع موقع كووورة نافيًا أن يكون الموضوع قد أثير بين أروقة النادي حاليًا، مضيفًا "خريبين ساعدنا كثيرًا منذ قدومه مصر، وأحدث طفرة هجومية بالفعل، وقرار استمراره معنا مرتبط بموافقة مسؤولي الهلال الذين نشكرهم على إعارة اللاعب وجعلنا نستفيد من قدراته الرائعة".

يُذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في مباراة حاسمة على لقب الدوري المصري مساء الخميس القادم، وهو لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للبطولة وسيغيب عنه المهاجم السوري للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.