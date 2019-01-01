بيراميدز يهاجم الاتحاد المصري: لن نقبل بالظلم بعد الآن

بيراميدز يلحق بالأهلي ويغضب على اتحاد الكرة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

هاجم ممدوح عيد؛ المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، الاتحاد المصري لكرة القدم، مبديًا اعتراضه على طريقة تعامله مع الأزرق دون عن غيره من الأندية المصرية، التي تشارك في البطولات الأفريقية.

المدير التنفيذي للقلعة الزرقاء اتهم اتحاد الكرة بعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، بجانب تأكيده أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال الفترة الماضية.

وقال عيد، خلال تصريحات صحفية: "تعرضنا لظلم خلال الفترة الماضية، ولم نعترض على أي شيء، ومن يظن أن هذا ضعفًا فهو مخطئ، ولن نقبل من الآن بأي ظلم جديد يقع علينا، فأين العدل أمام ما يحدث معنا؟".

وأضاف: "نمثل الكرة المصرية في الكونفدرالية ومع ذلك لم نحصل سوى على يومين راحة بين ثلاث مباريات، بدايةً من نصف نهائي الكأس ثم النهائي، وقبلها خضنا مباراة البطولة الأفريقية، ولم نحصل على راحة مثل بقية الأندية رغم معاناته السفر وتعرض لاعبينا للإصابات، وكأننا نشارك في بطولة ترفيهية".

المدير التنفيذي لبيراميدز تابع: "كذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، لدينا 8 لاعبين دوليين عادوا قبل مواجهة سموحة بـ24 ساعة فقط، ومع ذلك خضنا المباراة، في الوقت الذي خاض منافسينا مبارياتهم يوم السبت دون وجود العدالة وتكافؤ الفرص وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

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واستطرد: "تعرضنا أيضًا لظلم تحكيمي واضح في بعض المباريات ولن نصمت على ذلك مستقبلًا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ظلم الحكام لنا، البداية كانت أمام طنطا باحتساب ضربة جزاء وهمية وضعت الفريق تحت ضغط، وفي مباراة طلائع الجيش خاض الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٣٢ بعدما أشهر الحكم بطاقتين صفراوين في ٣ دقائق فقط في لعبتين لا تستحقان الإنذار أثرت على الفريق وأفقدته نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري. استمر الظلم في مباراة الإنتاج الحربي بعد احتساب ضربة جزاء وهمية ضد الفريق وضعت اللاعبين تحت ضغط إلى نهاية المباراة".

واختتم: "إذا كان هناك مخطط لمنع بيراميدز من الفوز، فإننا سنقف ضد الجميع وسنحصل على حقوقنا كاملة، وسيعرف الجميع أن بيراميدز ليس ضعيفًا".

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب الوصافة، لكنه خاض أربع مباريات فقط.

وعلى المستوى الأفريقي، يواجه الأزرق فريق يانج أفريكانز التنزاني في 29 من نوفمبر المقبل، ضمن دور الـ32 مكرر.