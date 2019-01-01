انتهاء اجتماع الأهلي ووزير الرياضة.. اتجاه لتأجيل لقاء الأهلي والجونة

أزمة كبيرة في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تتجه النية لدى وزير الشباب والرياضة المصري، باقناع اتحاد الكرة بتأجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز لما بعد كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ونشبت أزمة بسبب رفض الأهلي خوض أي لقاء في الدوري قبل مواجهة الزمالك التي تأجلت بسبب تعليمات أمنية.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير المصرية، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري سيجتمع باتحاد الكرة المصري غدًا الثلاثاء.

وسيتم مناقشة قرارات اجتماع اليوم الذي عقد بين وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الأهلي في منزل محمود الخطيب رئيس النادي.

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وقرر الأهلي أن المصحلة الوطنية أهم في الوقت الحالي قبل أي شيء أخر وسيفوض الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الأزمة.

ومن المنتظر أن يتم إعلان القرار الرسمي غدًا الثلاثاء من أجل معرفة سير بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.