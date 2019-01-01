9 أهدف في مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي الودية

مباراة ودية مثيرة للغاية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خاض فريق بيراميدز المصري مباراة ودية أمام مواطنه الإنتاج الحربي اليوم السبت، وشهد اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي 9 أهداف كاملة.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية بين الطرفين رغم كونها ودية وفي إطار استعداد الفريقين لاستئناف مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن بيراميدز في النهاية من الفوز بنتيجة 5-4، وقد سجل له لاعبه القادم في يناير الماضي "جون سيفونتي" ثلاثة أهداف وأضاف إيريك تراوري وكينو هدفين آخرين.

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وسيلعب بيراميدز أمام بتروجيت في الأول من إبريل القادم لحساب الجولة الـ27 من البطولة، ويلعب في اليوم التالي الإنتاج الحربي ضد إنبي لحساب نفس الجولة.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السابع بنقاطه الـ32.

وتُقام مساء السبت القادم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ملعب برج العرب، وهي المؤجلة من الأسبوع الـ17، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في صراعهما على لقب الدوري، إذ يتصدر الزمالك بفارق نقطتين عن الأهلي حاليًا وخاض الفريقان 22 مباراة.