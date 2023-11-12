نجم وسط برشلونة سعيد بالفوز رغم ذلك.

أكد بيدري جونزاليس نجم وسط ملعب برشلونة أن فريقه عليه المضي قدمًا والتركيز على الإيجابيات بعد الفوز الصعب أمام ديبورتيفو ألافيش في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وقال بيدري في تصريحات نقلتها "سبورت": "عندما تحصد الثلاث نقاط تكون سعيدًا في كل مرة، لكن المنافس اليوم كان معقدًا للغاية وجعل المبارة صعبة علينا".

وأضاف: "عندما تبدأ المباراة بذلك الشكل وتتلقى هدفًا عليك أن تسير مع التيار، لكن الأمر كان معقدًا وعلينا أن نحسن من الشكل الذي كنا عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كنا نعلم أن سامو يستطيع اللعب بشكل جيد في المساحات، مثل تلك التفاصيل يجب أن نتحكم فيها، ولا يجب أن تتم مفاجأتنا بذلك الشكل".

وأردف: "علينا أن ننسى اللحظات السيئة وأن نتذكر الجيد، لقد جئنا من فترة صعبة ونتائج مخيبة، لذلك علينا أن نمضي قدمًا".

جدير بالذكر أن برشلونة بتلك النتيجة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف المتصدر جيرونا بأربع نقاط، وريال مدريد صاحب المركز الثاني بنقطتين.