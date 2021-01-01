بيدري بعد ظهوره في قائمة NXGN 2021: العمل أكثر من غيري طريقي للتطور!

بيدري جونزاليس نجم فريق برشلونة الشاب وصاحب المركز الرابع في قائمة NXGN 2021 يتحدث عن طموحه وتطوره!

يصر اللاعب الإسباني الشاب بيدري جونزاليس نجم برشلونة أنه لا يضع لنفسه أهدافًا للوصول لها، بالرغم من قربه من حصوله على المشاركة الأولى مع منتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات خاصة لجول.كوم، ضمن مقابلات جوائز NXGN 2021، حيث أكد أن كل تركيزه على التطور يوم بيوم.

بيدري يستمتع بموسم رائع مع برشلونة، تسبب في حصوله على المركز الرابع في قائمة NXGN 2021 لأفضل المواهب الشابة في العالم، والتي تضم 50 لاعبًا ولدوا قبل يناير 2002.

ما الذي قاله بيدري؟

قال بيدري: "لا أضع الأهداف لمستقبلي، أنا دائمًا ما أحاول التطور يوم بيوم، وأسعى للتقدم عن طريق العمل أكثر من غيري، وكل ما أفكر فيه هو الاستمرار في النمو ببرشلونة".

وأضاف عن اللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020: "هو حلم بالنسبة لي وأتمنى أن يتحقق، لكن يجب أن أستمر في العمل من أجل ذلك".

ما هي فرص بيدري في اللعب بكأس الأمم الأوروبية 2020؟

لو كان هذا السؤال قد تم طرحه في بداية الموسم كانت الإجابة ستكون أن فرص اللاعب الشاب تكاد تكون معدومة، فلم يكن حتى قد مثل منتخب إسبانيا للشباب بعد.

لكن على الرغم من ذلك وعلى مدار الموسم الجاري أثبت بيدري أنه ضمن أبرز نجوم وسط الملعب في الدوري الإسباني، وكون علاقة مميزة مع ميسي داخل الملعب.

نتيجة لذلك ففرصة بيدري في التواجد في قائمة إسبانيا الخاصة بكأس الأمم الأوروبية أصبحت كبيرة للغاية، وستكبر أكثر لو قدم مستويات طيبة أمام اليونان وجورجيا وكوسوفو هذا الشهر.

من فاز بجائزة NXGN 2021؟

حقق النجم الشاب أنسو فاتي الفوز بجائزة NXGN 2021 بعد مستوياته المذهلة التي قدمها مع برشلونة، وسلب بيدري من أن يكون الأفضل من برشلونة في تلك القائمة.

بالرغم من ذلك جاء بيدري في المركز الرابع بتلك القائمة كثاني أعلى لاعب في برشلونة، وظهر في القائمة أيضًا إيلاش موريبا في المركز الـ 50.

فاتي كان سادس من يحقق تلك الجائزة من الرجال، وسبقه للفوز بها جادون سانشو وجيانلويجي دوناروما ورودريجو وغيرهم من الأسماء أمثال جاستن كلويفرت.

جدير بالذكر أن الجائزة يحصل عليها النجوم الشباب منذ عام 2016 بتصويت من صحفيين من 44 نسخة لجول.كوم حول العالم بشكل سنوي.

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