تياجو: أحترم ريال مدريد، وراموس سيكون خصمي بعد التوقف الدولي!

تياجو ألكانتارا نجم إسبانيا وليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أكد تياجو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا وليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد في دور الـ 8 من البطولة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حواره مع صحيفة "آس"، وشدد خلالها على احترامه لريال مدريد ولقائد إسبانيا سيرخيو راموس.

وقال تياجو: "بعد أيام سأواجه راموس في دوري أبطال أوروبا، الآن هو زميلي وأنا أحب ذلك، لكن وقتها سيكون خصمي".

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وأضاف: "الحديث عن انضمامي لريال مدريد كان قبل سنوات ولا أتذكر ما الذي حدث وقتها، أنا الآن ألعب لفريق آخر بالفعل، ولا شيء سيتغير".

وأكمل: "عندما علمنا بمواجهة ريال مدريد احترمناهم للغاية، واحترمنا البطولة التي نلعب فيها والدور الذي سنواجههم فيه".

وأنهى كلماته: "عندما نلعب أمام ريال مدريد سنلعب بالكثير من الاحترام، هم فريق مذهل، وسنواجههم في بطولة رائعة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيستضيف ليفربول في إسبانيا بالسادس من الشهر المقبل، على أن تلعب مباراة العودة في الـ 14 من الشهر نفسه.