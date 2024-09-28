بيدري: لنا ركلة جزاء أمام أوساسونا وهدفهم الثاني غير صحيح!

بيدري غير راضٍ عن التحكيم في مباراة برشلونة وأوساسونا...

يعتقد بيدري، لاعب برشلونة، أن فريقه استحق ركلة جزاء أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، كما أن هدف أصحاب الأرض الثاني غير صحيح.

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وسقط برشلونة، في فخ الخسارة من أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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وقال بيدري في تصريحات عقبت المباراة: "لم ندخل المباراة بصورة جيدة، ومن الطبيعي أن يكون هناك مداورة بين اللاعبين فنحن نخوض عدة مباريات، في وقت قليل".

وتابع: " كان هناك مخالفة على لاعب اوساسونا قبل الهدف الثاني، لقد دهس على قدم لاعبنا قبل الهدف، كما أن هناك ركلة جزاء واضحة جدًا يستحقها لامين يامال، في النهاية نحن نفكر في المباراة القادمة الآن".

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ويستعد برشلونة، لمواجهة يانج بويز، السويسري، مساء الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة المباراة الأولى من موناكو الفرنسي.

جدير بالذكر أن برشلونة، بعد السقوط أمام أوساسونا، تجمد رصيده عند النقطة 21 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق أربع نقاط، عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي سيكون على موعد مع مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد، مساء غد الأحد.