بيدرو: هدفنا الفوز على بيرسبوليس رغم خروجه من البطولة

مدافع السد القطري يتحدث عن مواجهة بيرسبوليس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيدرو ميجيل لاعب فريق نادي السد، على أهمية تحقيق فريقه للفوز على بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

السد سيواجه بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، مساء يوم الأثنين.

بيدرو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "صحيح أن بيرسبوليس خرج من البطولة ولكننا هنا من أجل تحقيق الفوز، والجميع يعلم مدى صعوبة المباراة على ملعب آزادي".

لاعب السد تابع: "الجميع في الفريق السداوي لديه القدرة على تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة".

واختتم ميجيل تصريحاته قائلًا: "نعرف لاعبي فريق بيرسبوليس جيدًا وهم أيضًا يعرفونا، بعد خوض العديد من المباريات أمامهم، ونحن جميعًا مستعدين لتقديم الأفضل".

السد حسم تأهله إلى دور الثمن نهائي بالبطولة القارية، باحتلاله المركز الأول بالمجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط.