بيتسو موسيماني يشعل الاستوديو التحليلي لنهائي الهلال وأوراوا!

الحديث اتخذ اتجاه آخر في تحليل نهائي آسيا

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أشعل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي السعودي الحوار في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس" الخاص بمباراة أوراوا ريد دياموندز والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك رغم أن لا علاقة له باللقاء من قريب أو بعيد.

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الهلال خسر اللقاء بهدف نظيف ليُتوج أوراوا باللقب القاري مستفيدًا كذلك من تعادله ذهابًا في الرياض 1-1، وقد رأى النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة أن عدم التتويج باللقب هو فشل للنادي.

إذ قال "اللاعبون لعبوا الكثير من المباريات على مدار الموسم، هذا صعب جدًا ولا يمكن المقارنة مع اللاعبين الأجانب لأن لاعبينا العرب يختلفون، الهلال بحاجة للتغيير على صعيد المدرب واللاعبين الأجانب، خسارته للقب فشل لأن الكبار لا يرضون سوى بالمركز الأول وجمهوره لا يسعد إلا بالتتويج".

أضاف "الهلال حاليًا يُشبه وضع الأهلي المصري، الفريق كان لا يُقدم الأداء المطلوب لكنه يُحقق الفوز".

انتقل أبو تريكة بعدها للإشادة بالمدرب الجنوب إفريقي، بقوله "موسيماني أحد أعظم المدربين في تاريخ الأهلي، بطولاته تتحدث عنه وكنا معه ندخل المباريات الكبيرة بثقة كبيرة، هيديكوتي وجوزيه أعظم مدربين في تاريخ الأهلي وبعدهم بدرجة أقل يأتي موسيماني".

وهنا فاجأه طارق الحماد مقدم الاستوديو بالقول "هذا الرأي عكس ما يقوله وائل جمعة"، ليرد تريكة "كل واحد وله رأيه الخاص به".

أبو تريكة لم يُفوت عودة الأهلي السعودي لدوري المحترفين دون تقديم التهنئة له على ذلك الإنجاز، وقد تدخل هنا طارق الحماد مقدم الاستوديو وقال له "تبارك للأهلي السعودي ولا تُبارك للأهلي المصري بمناسبة فوزه بالسوبر المصري"، وهنا أجاب اللاعب الملقب في مصر بأمير القلوب "وهل هناك من يُبارك لنفسه؟".

يُشار إلى أن الأهلي تُوج مساء أمس بالسوبر المصري في الإمارات بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف.

Shahid