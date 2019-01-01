بيتزي يستقر على بديل سالم الدوسري في مواجهة قطر

تحسم هذه المواجهة صدارة المجموعة الخامسة، حيث حصد كل منتخب 6 نقاط من فوزين حتى الآن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير مقربة من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على استقرار المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، على بديل للاعب سالم الدوسري في مباراة الأخضر المقبلة أمام المنتخب القطري.

ومن المنتظر أن يدفع بيتزي باللاعب يحيى الشهري، الذي سيشارك بدلاً الدوري الذي سيغيب عن هذه المواجهة بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين أمام منتخب كوريا الشمالية ولبنان.

ويواجه الأخضر السعودي منافسه المنتخب القطري، بعد غد، في ختام دور المجموعات من كأس آسيا 2019، وهي المباراة التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وتحسم هذه المواجهة صدارة المجموعة الخامسة، حيث حصد كل منتخب 6 نقاط من فوزين حتى الآن.

وفي إطار أخر، غاب الثنائي عمر هوساوي، وياسر الشهراني عن التدريبات الجماعية، التي جرت أمس على ملعب القوات المسلحة في أبو ظبي.

صباح #آسيا_مع_جول



بذكريات ملحق المونديال، أستراليا وسوريا ... مباراة ثأرية نارية ننصحكم ألا تفوّتوها، من الممكن أن تكون مباراة التأهل للمنتخب العربي السوري 🙏

ونادي وانده ع الدبيكة 🥁 .. الأردن -الذي ضمن التأهل- وفلسطين من أجل التمسك بـ آخر الآمال 🙌#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/shWdzd1MK1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وأجرى هوساوي تمارين خاصة في النادي الصحي، في حين واصل ياسر الشهراني، المدافع، تدريباته الخاصة في الملعب مع الجهاز الطبي.