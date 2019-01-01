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كأس آسيا

بيتزي يستقر على بديل سالم الدوسري في مواجهة قطر

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تحسم هذه المواجهة صدارة المجموعة الخامسة، حيث حصد كل منتخب 6 نقاط من فوزين حتى الآن

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير مقربة من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على استقرار المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، على بديل للاعب سالم الدوسري في مباراة الأخضر المقبلة أمام المنتخب القطري.

ومن المنتظر أن يدفع بيتزي باللاعب يحيى الشهري، الذي سيشارك بدلاً الدوري الذي سيغيب عن هذه المواجهة بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين أمام منتخب كوريا الشمالية ولبنان.

ويواجه الأخضر السعودي منافسه المنتخب القطري، بعد غد، في ختام دور المجموعات من كأس آسيا 2019، وهي المباراة التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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وتحسم هذه المواجهة صدارة المجموعة الخامسة، حيث حصد كل منتخب 6 نقاط من فوزين حتى الآن.

وفي إطار أخر، غاب الثنائي عمر هوساوي، وياسر الشهراني عن التدريبات الجماعية، التي جرت أمس على ملعب القوات المسلحة في أبو ظبي.

وأجرى هوساوي تمارين خاصة في النادي الصحي، في حين واصل ياسر الشهراني، المدافع، تدريباته الخاصة في الملعب مع الجهاز الطبي.

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