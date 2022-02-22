"بيتروس سيُعاقب، لكن من سيدفع قيمة الغرامة، النصر أم الفتح؟"

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن البرازيلي بيتروس لاعب وسط الفتح سيُعاقب بعد تصريحه عن مباراة فريقه السابق، النصر، أمام الهلال التي أقيمت أمس في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال هزم النصر 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف تاليسكا في الشوط الأول، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويُكرر انتصاره على غريمه في ثاني مباراة خروج المهزوم بينهما هذا الموسم، إذ كان قد فاز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي.

ماذا قال عدنان جستنيه عن تصريح بيتروس حول مباراة النصر والهلال؟

جستنيه بدأ حديثه بالسخرية من تصريح اللاعب البرازيلي، بالإشارة إلى أن النصر هُزم في وجوده أمام الهلال، قبل أن يؤكد أن ما فعله لن يمر دون عقاب، سواء من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو ناديه الفتح.

وأضاف خلال حديثه في قناة 24 الرياضية السعودية "أولًا النصر خسر أمام الهلال في وجود بيتروس، ثانيًا ذكرني تصريحه بما فعله رئيس النادي مسلي آل معمر حين ترك مباراة فريقه وما بها من مشاكل وذهب ليُشاهد مباراة الاتحاد والتعاون، فلا تتعجب .. يبدو أن بيتروس بحاجة لبعض الوقت للتخلص من الجينات التي اكتسبها خلال وجوده مع النصر".

أضاف "وأنا واثق أن بيتروس سيُعاقب وكذلك رئيس نادي النصر، لكن من سيدفع الغرامة المالية للاعب؟ النصر أم الفتح؟".

وأتم "وأنا واثق كذلك من أن رئيس نادي الفتح لن يُفوت ذلك التصريح دون فرض عقوبة إدارية على بيتروس، وعندي سؤال أخير .. هل أخذ بيتروس مستحقاته المالية أم لا؟ وهل تصريحاته تلك محاولة لإرضاء النصر للحصول على مستحقاته المالية؟ الله أعلم".

ماذا قال بيتروس عن مباراة النصر والهلال؟

لاعب الوسط البرازيلي قاد فريقه الحالي الفتح لفوز كبير على حساب الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين السعودي.

وقد تحدث عقب اللقاء مبديًا سعادته الكبيرة بالفوز، لكن تلك السعادة تحولت إلى حزن وغضب حين سأله المراسل عن مباراة فريقه السابق أمام الهلال.

إذ قال بيتروس "تابعت المباراة، كيف تعتقد كانت مشاعري؟ لو كنت ألعب أمس لما رقص البليهي حول الملعب، لو كنت ألعب مع النصر لكنا فزنا باللقاء، كان من المستحيل أن يرقص البليهي في ملعبنا".

"لو كنت ألعب مع #النصر في مباراة الأمس لحققنا الفوز، و لما رقص البليهي في الملعب"

بيتروس - لاعب نادي #الفتح#الفتح_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/dCMbDhsACn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 22, 2022

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