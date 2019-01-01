بيتروس: النصر قادر على المنافسة في جميع البطولات

نجم وسط العالمي يتحدث بعد الفوز على الجيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى بيتروس لاعب وسط النصر أن فريقه قادر على المنافسة في جميع البطولات هذا الموسم، لكن مشددًا على أهمية التعامل مع المباريات بنفس الأهمية والنسق.

وعاش النصر أسبوعًا رائعًا بالفوز على الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة الماضي 3-2 ليتصدر الدوري السعودي قبل 5 مراحل من النهاية، وحسم اليوم تأهله لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الجيل 4-0.

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تحدث نجم الوسط وصاحب هدفين من رباعية العالمي بعد اللقاء قائلًا "تعدد الارتباطات بين آسيا والدوري يفرض علينا أن نفكر في كل لقاء على حدا، لنعطيه أهميته أولًا ولا ينشغل بالنا بما بعده".

تابع في التصريحات التي نقلها موقع كووورة "الآن انتهينا من الجيل وتفكيرنا في لقاء الرائد، وما سنقدمه فيه من مستوً، وأرجو أن نوفق للوصول لما نريده".

أتم بيتروس مؤكدًا أن تطور الأداء في الشوط الثاني يعود للمدرب روي فاريا ورؤيته الصائبة بإشراك جوليانو، بجانب نسق الفريق المرتفع وقدرته على اكتشاف نقاط قوة وضعف منافسه خلال الشوط الأول.