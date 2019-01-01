محمد العويس: الأهلي يسعى للحصول على مقعد آسيوي

حارس المرمى يتحدث بعد الفوز المهم على الفيحاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة السعودي سعادته بالفوز المهم الذي حققه الفريق على الفيحاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 للدوري السعودي.

وتوج العويس نفسه رجلًا للمباراة بتصديه الممتاز لأكثر من 5 محاولات خطيرة جدًا للفيحاء خاصة في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بهدفين دون رد.

وأوضح اللاعب خلال حديثه لموقع دوري بلس أن هدف فريقه إنهاء الموسم في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

العويس يقود الأهلي لانتصار صعب على الفيحاء

مضيفًا "3 نقاط مهمة، نحن نحاول اللحاق بالمقاعد الآسيوية ولم يتبق سوى 5 مباريات، لذا نحن بحاجة لتركيز وعمل الجميع، وكل اللاعبين يُقدمون 100% من جهدهم".

"الفوز مهم بعد النتائج السلبية الأخيرة، مهم لاستعادة الثقة ولدخول المباريات القادمة في آسيا والبطولة العربية بمعنويات مرتفعة، وإن لم تعد لنا الثقة والنتائج الإيجابية لن نستطيع تقديم أداء قوي أمام الهلال في البطولة العربية. فالهلال يريد الفوز باللقاء ولديه فرصه في التأهل كما لدينا فرصنا. نتمنى في النهاية أن نحظى بمقعد آسيوي وأن نمضي قدمًا في البطولة العربية".

أتم صاحب الـ27 عامًا مؤكدًا أن الأهلي يضم لاعبين كبار يتحملون المسؤولية سواء الأجانب أو السعوديين، وأنهم قادرون على قلب الأمور لصالح النادي بعد الخسارة مثلما حدث بالفوز اليوم بعد السقوط أمام الرائد، ومشددًا على أهمية اللقاء القادم أمام الشباب منافسه الأبرز على المقعد الثالث والحاجة الماسة للفوز والثلاث نقاط لتحقيق هدف النادي بالتأهل للبطولة الآسيوية.