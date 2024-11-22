"أحفادي يمنعوني من تقليد جوارديولا" .. هانسي فليك يتحدث عن "الخوف" من غياب لامين يامال ويفتخر بإشادة ميسي!

"سيكون على لاعبي برشلونة قبول التحدي"

أكد الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، أن فريقه قادر على تجاوز غياب الفتى الشاب لامين يامال، الذي يفتقده البارسا خلال مواجهة سيلتا فيجو، غدًا السبت في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نتوقع مواجهة جيدة للغاية أمام سيلتا فيجو، من المهم دائمًا العودة بقوة بعد استراحة التوقف الدولي. هذا هو الهدف".

وأضاف: "الخوف من غياب لامين يامال؟ لا يوجد خوف من اللعب بدونخ، لم نلعب جيدًا ضد ريال سوسيداد، ولكن ليس لهذا السبب. بالطبع هو لاعب مهم جدًا، لكن هناك لاعبين آخرين في الفريق وعلينا التكيف. سنرى متى يمكنه العودة، الشيء المهم هو عودته بنسبة 100٪، وسيكون على الفريق قبول التحدي والفوز بدونه".

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وتابع فليك: "شرف كبير أن أسمع الإشادة بما أقدمه مع برشلونة، من أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل ميسي)، بالطبع هو يحب برشلونة ويتابع الفريق عن كثب، وهو يضع قلبه في هذا النادي، وهذا يعني الكثير للشباب والفريق".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن الحالة الطبية للاعبيه، قائلًا: "لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى الآن. أعتقد أن جراحة كريستنسين كانت طفيفة وليست كبرى. سيعود يوم الأحد، أما جافي فهو جاهز 100% ويمكنه الآن اللعب أساسيًا".

وعن تجديد جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، رد قائلًا: "بيب قضى 10 عشر سنوات في النادي الإنجليزي، لا أعتقد أنني أستطيع البقاء كل هذه المدة. لدي 4 أحفاد وهم يستحقون أن يقضون وقتًا معي قبل أن أبلغ السبعين".

وختم فليك بحديثه عن الهدف الملغى لروبرت ليفاندوفسكي في المباراة الماضية أمام سوسيداد، قائلًا "لم يصلنا أي توضيح من الرابطة أو الاتحاد الإسباني، وهذا أمر مهم، ولكن في النهاية نحن بشر".