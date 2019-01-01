جوارديولا: انتصارات ليفربول المتأخرة لا تؤثر على مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أنه غير مهتم بما يمر به ليفربول من حالة قلب للنتيجة أمام خصومه، ويسعى للفوز في كل مبارياته.

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أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن لا يهتم بما يمر به فريق ليفربول في الوقت الحالي، عقب تكرار تأخره في النتيجة وتحقيق الفوز باللقاءات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أنه يعلم بقدرة ليفربول في الفوز بكل المباريات المقبلة، وأنه نفسه يسعى لفوز مانشستر سيتي بكل ما تبقى له من لقاءات.

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وقال جوارديولا: "ما يحدث مع ليفربول يعد أمرًا جيدًا بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا في مانشستر سيتي لا يعني لنا أي شيء، لأنني أعرف أن ليفربول سيفوز بكل المباريات".

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي في تصريحات عقب لقاء الأمس: "ما حدث قد حدث بالفعل، لكي نحقق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي يجب علينا أن نحقق الفوز في كل المباريات المقبلة".

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وسيكون مانشستر سيتي على أكثر من موعد صعب فيما تبقى له من الموسم الجاري من مباريات، حيث سيستضيف توتنهام هوتسبير وسيحل ضيفًا على الجار مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي في حال تعادله في مباراة واحدة فقط سيمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي حال حقق الأخير الانتصار في كل مباراة مقبلة.