"إجابتي واضحة للجميع" .. رد قوي من جوارديولا على أنباء انتقال مرموش لمانشستر سيتي!

يرفض الدخول في عالم ملاك أندية كرة القدم

خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من أجل الرد على التكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول دخول ناديه في مفاوضات للتعاقد مع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن سيتي أبدى استعداده لضم الدولي المصري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، كما أن اللاعب أرسل موكليه إلى مانشستر للتفاوض مع النادي الإنجليزي، وكذلك لمعرفة موقفه ودوره بفريق جوارديولا.

المدرب الإسباني رد على هذا الأمر قائلًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة سالفورد سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي:"لا تسألوني عن الانتقالات لأنني لن أجيب على أي شيء، من الواضح أن الجميع سيسألني هذا السؤال طوال شهر يناير ولكني لن أتحدث مهما صممتم لأنني لا أعرف أي شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نعلم أننا لا يجب أن نذهب لسوق الانتقالات، أنا ببساطة لا أحبها، ولكن الوضع الذي حدث خلال هذا الموسم ووجود العديد من الإصابات أجبرنا على محاولة تدعيم الفريق، نعم هناك محادثات مستمرة مع النادي وأنا لا أعرف ما سيحدث لأن الأمور صعبة للغاية".

وعن مرموش بالتحديد:"اسمع، هل لم تكن إجابتي واضحة لك بالشكل الكافي؟ قلت لكم بصراحة أنني لن أتحدث، إنه لاعب من نادٍ آخر ولن أتحدث عنه".

إمكانية مشاركة إرلينج هالاند ضد سالفورد:"سنرى ما سيحدث غدًا، لقد عانى من بعض الآلام في اليوم الأول ولكنه يشعر بتحسن بعدما حصلنا على راحة لمدة 7 أيام بعد مباراة وست هام".

رأيه في مستوى المهاجم النرويجي عمومًا:"هذا الموسم لدي شعور بأنه يتمتع بتركيز لا يُصدق، ولهذا السبب نحن نركز على هدفنا الرئيسي وهو أن نكون في أحسن حالة ممكنة".

تفكير بيب في شراء نادٍ لكرة القدم في المستقبل:"لا، لأنني لست جيدًا في هذا المجال، أنا مدرب جيد ولكني لست بنفس الجودة كرجل أعمال، لذلك هذه الفكرة لا تهمني على الإطلاق".

وخلال حديثه تطرق جوارديولا إلى موقف لاعبيه المصابين، مشيرًا إلى غياب الثلاثي جون ستونز وإيدرسون وروبن دياش، عن مواجهة سالفورد المقرر لها غدًا، السبت، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.