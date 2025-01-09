مفاوضات مرموش ومانشستر سيتي .. "إجابة هالاند" تفصل المصري عن ملعب الاتحاد

اللاعب قد يضغط على ناديه

محادثات مستمرة في الوقت الحالي بين وكلاء عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومانشستر سيتي، تمهيدًا للقيام بصفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الصحفي يان آج فيورتوفت سبق أن قال إن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مرموش، ولكن فرانكفورت يرفض التخلي عن لاعبه المصري، بسبب رغبة النادي الألماني في تحقيق أهدافه الرياضية خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فرصة النادي الإنجليزي الوحيدة هي التقدم بعرض لا يمكن رفضه قد تصل قيمته إلى 80 مليون يورو، وهو أمر غير وارد.

وعاد بعدها الصحفي مرة أخرى ليكشف عن تطورات جديدة، حيث قال إن ممثلي مرموش يتواجدون حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزية من أجل مناقشة الصفقة.

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وأوضح أن اللاعب يريد معرفة الدور الذي سيلعبه في الملعب، وما إذا كان سيصبح بديلًا للنرويجي إرلينج هالاند أو سيلعب دور آخر، وبناء على الإجابة سيقرر مرموش مصيره، وسط توقعات بإمكانية قيامه بالضغط على ناديه من أجل الرحيل سواء الآن أو في الصيف.

وشدد يان آج فيورتوفت على عدم وجود أي مناقشات في الوقت الحالي بين مانشستر سيتي وفرانكفورت، وذلك انتظارًا لما سيحدث مع وكلاء مرموش.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة يعيش انطلاقة مميزة مع فريقه الألماني هذا الموسم، بتسجيله 18 هدفًا وصناعة 12 في 24 مباراة بكل البطولات.