"لدي ما يتمناه أي مدرب وحددت هدفي الجديد" .. أول تصريح من جوارديولا بعد إعلان تمديد عقده مع مانشستر سيتي

ماذا قال؟

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي لموسم إضافي، ليواصل رحلته الذهبية داخل إنجلترا مع العملاق السماوي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي اليوم الخميس، استمرار المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق لموسم آخر على الأقل (حتى نهاية يونيو 2026)، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذا هو موسمي التاسع هنا؛ لقد شهدنا العديد من الأوقات المذهلة معًا. لدي شعور خاص حقًا بهذا النادي، ولهذا السبب أنا سعيد جدًا بالبقاء لموسمين آخرين".

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وأضاف: "أشكر الجميع على استمرارهم في الثقة بي ودعمي - المالك، والرئيس خلدون، وفيران، وتكسيكي، واللاعبين، وبالطبع المشجعين. كل من ارتبط بمانشستر سيتي. لقد كان شرفًا ومتعة أن أكون هنا دائمًا".

وتابع جوارديولا: "لقد قلت هذا مرات عديدة من قبل، لكن لدي كل ما يمكن أن يتمنى أي مدير أن يحصل عليه، وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

وختم: "آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل. سيكون هذا هو أكبر ما يحصل على تركيزي".

يذكر أن بيب جوارديولا، كان قد تولى قيادة مانشستر سيتي في صيف 2016، وصنع مجدًا عظيمًا مع الفريق، حيث ساهم في فوزه بجميع البطولات الممكنة وأهمها دوري أبطال أوروبا "مرة"، بينما احتكر لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات في آخر 7 مواسم، وإجمالًا حقق الفريق معه 18 لقبًا.