"لعبنا أفضل من نهائي الأبطال ولم نفز" .. بيب جوارديولا يُشيد بمستوى إنتر بعد التعادل معه!

مدرب مانشستر سيتي لديه تعليق خاص على التعادل مع إنتر

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه لعب مباراة صعبة للغاية ضد منافسه إنتر، موضحًا أنه لم يتمكن من الانتصار رغم أنه لعب بشكل أفضل من نهائي دوري الأبطال 2023.

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وعجز مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز على ضيفه إنتر، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوارديولا خلال تصريحات عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة وإنتر فريق رائع يلعب بشكل جيد للغاية في الهجمات المرتدة ويدافع بشكل جيد جدًا، ولكنني سعيد بما قدمه فريقي لأنني أعرف المنافس جيدًا الذي واجهناه من قبل، وهم ليسوا أبطال إيطاليا بالصدفة".

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وأضاف: "لعبنا بشكل أفضل من المباراة النهائية في إسطنبول، وفي الشوط الثاني حصلنا على 5 فرص، كما أتيحت أمام المنافس فرصة عن طريق لاوتارو مارتينيز، ولكننا أيضًا فريق رائع".

المدرب الإسباني واصل: "لا يوجد شيء يزعجني، فريقي قدم مباراة جيدة، فأنا سعيد بأننا قادرون على الهجوم بـ11 لاعبًا، يعرفون التغطية ومضاعفة الهجمات، وعندما تكون لديهم الكرة يركضون، ودافعنا بشكل جيد أيضًا".