"لاعب فريد" .. نجم مانشستر سيتي يقترح نفسه على جوارديولا ليكون بديلًا للمصاب رودري!

هل يستمكن نجم السيتي من تعويض رودري؟

بدأ مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في البحث عن اللاعب الذي سيتمكن من اللعب بدلًا من لاعب الوسط المحوري رودري، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا.

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وتعرض رودري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة آرسنال، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البرتغالي ماتيوس نونيس قدم نفسه ليكون البديل المحتمل لرودري، حيث أعرب عن استعداده لتحمل المسؤولية، لأنه يتمكن من اللعب في عدة مراكز.

وقال نونيس: "في وولفرهامبتون لعبت في مركز الجناح، وفي العام الماضي لعبت هنا –يقصد مانشستر سيتي- في مركز 10، ولكنني معتاد على اللعب كمحور مزدوج".

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وواصل: "رودري خسارة كبيرة، ولكن من سيكون في الملعب سيؤدي بشكل كبير، والفريق أثبت في الموسم الماضي قدرته على التعامل مع غياب اللاعبين الأساسيين، والبدلاء كانوا يسدون الفجوة بنجاح، مثلما حدث بتعويض إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه".

من جانبه، أشاد جوارديولا بمستوى نونيس من قبل، حيث وصفه باللاعب الفريد، الذي يمتلك صفات خاصة لا يمتلكها إلا القليلون، حيث قال: "إنه لا يصدق في المساحات والتحولات، ولا يزال لديه أشياء ليتعلمها ويفهمها، وفي بعض الأحيان ليس من السهل على اللاعبين التكيف".