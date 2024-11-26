فيديو | ظهر بوضع غريب خلال المؤتمر الصحفي .. سر الجروح في وجه بيب جوارديولا بعد تعادل مانشستر سيتي المخيب أمام فينورد

انقلبت الطاولة في آخر ربع ساعة من مواجهة الفريق الهولندي ونجح في إحراز ثلاثية!

ظهر الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، في وضع غريب عقب نهاية مواجهة فينورد الهولندي، ما أثار الجدل بشكل كبير عما تعرض له داخل غرف خلع الملابس عقب نهاية المباراة.

كتيبة بيب حققت تعادلًا مخيبًا للآمال أمام فينورد (3-3)، أمس الثلاثاء، بعدما كانت متقدمة بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 74، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

بهذا التعادل يقبع السيتي في المركز الـ15 بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، فيما يحل فينورد في المركز الـ20 بسبع نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب المباراة، دخل جوارديولا قاعة المؤتمر الصحفي بعدة جروح في رأسه وأنفه، حتى أن أنفه كان يسيل دمًا، ما أثار الجدل عما حدث في غرف خلع الملابس.

أحد الصحفيين وجه سؤاله للمدرب الإسباني بشأن تلك الجروح، ليرد عليه بيب والابتسامة على وجهه: "أنا من فعلت ذلك بنفسي، فعلته بأظافر أصابعي، أريد أن أؤذي نفسي!"، قبل أن يغادر القاعة بعدها.

يذكر أن السيتي يمر بمرحلة هي الأسوأ تحت قيادة جوارديولا، إذ لم يحقق أي انتصار في آخر ست مباريات له منذ الفوز أمام ساوثهامتون (1-0)، في 26 من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

منذ ذلك الحين، تلقى الهزيمة أمام بورنموث (2-1)، برايتون (2-1)، توتنهام (4-0) في الدوري المحلي، وودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالخسارة أمام توتنهام (2-1)، بخلاف الهزيمة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي (4-1) في الجولة الرابعة من دوري الأبطال، قبل تعادل ليلة أمس أمام فينورد.