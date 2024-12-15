"قد تتم إقالتي" .. بيب جوارديولا يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

حالة واحدة ستدفع جوارديولا للرحيل عن مانشستر سيتي

حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه من الرحيل عن ناديه خلال الوقت الحالي، في ظل النتائج غير الجيدة خلال الفترة الأخيرةز

ويمر السيتي بفترة صعبة للغاية، حيث فاز في مباراة واحدة آخر 10 مباريات، حيث يتأخر عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط قبل ديربي مانشستر.

وقال بيب خلال تصريحات قبل ديربي مانشستر: "سأندم إذا رحلت الآن، ولن أستطيع النوم، الأمر سيكون أسوأ مما هو عليه الآن فمن المستحيل بالنسبة لي أن أترك الوضع الحالي".

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وواصل: "يمكن للنادي أن يُقيلني، ولكن أن أترك منصبي ليس خيارًا على الإطلاق بالنسبة لي، وإذا كانت الإدارة غير راضية عني، يمكنها أن تقرر ذلك، ولكنني لن أرحل".

المدرب الإسباني أضاف: "عندما أشعر بأن الوقت قد حان للرحيل سأغادر، وما حققناه معًا هو ما حققناه، ونشعر بالرضا عما قدمناه، وليس لدي أي هدف جديد يجعل وجودي هنا مختلفًا تمامًا، فهذا مستحيل".

وتابع: "إذا رحلت غدًا ستكون هذه أفضل تجربة لي، ولن أنسى هذا النادي أبدًا، ولكنني لن أرحل لأحقق الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، لقد أنجزنا ذلك بالفعل، والطريقة التي لعبنا بها، والأرقام وكل شيء، ستبقى في ذاكرتي دائمًا".

وأردف: "في الوضع الحالي لا أستطيع المغادرة، وبالطبع لدينا الكثير لنفعله، وعلينا تحسين الفريق في اللحظات المناسبة، ربما في فترة الانتقالات الشتوية أو في أي وقت آخر، يجب أن نعمل على تحسين التشكيل لتحقيق أفضل أداء ممكن من كل لاعب".

واستطرد قائلًا: "إذا واصلنا الخسارة سأقول للفريق يا رفاق شخص آخر يجب أن يأتي ليصلح الأمور، لأنه لا يمكن أن يستمر الأمر إلى الأبد، ولو أي فريق فاز بمباراة واحدة من أصل 10 مباريات، لا أعلم إن كان سيحظى المدرب ثقة الإدارة كما هي الحال معي الآن، هذا يحدث بسبب ما أنجزناه سابقًا".

واختتم بيب تصريحاته قائلًا: "اللاعبون والنادي يعرفون أن الوضع حاليًا استثنائي تمامًا للعديد من الأسباب، ولكننا خسرنا عدة مباريات ويجب أن نقدم أداءً أفضل، وعلينا الفوز والمحاولة كل يوم، ولكن هذا ليس كافيًا حتى الآن".