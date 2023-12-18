بيان رسمي .. أزمة الهلال وعبدالإله المالكي تتصاعد من قبل الشركة الراعية للاعب!

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يبدو أن أزمة لاعب وسط الهلال عبد الإله المالكي "المزعومة" مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس ستشهد عديد الفصول خلال الأيام المقبلة، ولن يتوقف الأمر عند رد اللاعب.

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برنامج "برا الـ18" زعم أن المالكي اعترض على قرار مدربه بالدفع به في الدقائق الأخيرة من إحدى المباريات وطلب عدم تكرار الأمر مرة أخرى طالما أن المباراة محسومة لصالح الزعيم، وهي الأنباء التي خرج اللاعب نفسه لنفيها جملة وتفصيلًا.

لكن عاد البرنامج في حلقة ليلة أمس الإثنين، لتكذيب لاعب وسط الهلال، مؤكدًا صحة مزاعمه 100%، وأن عقوبة استبعاده من المباريات ستستمر في قادم اللقاءات.

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من جانبها، أصدرت الشركة الراعية للمالكي "لينك" بيانًا رسميًا أكدت خلاله أنها ستتجه للقضاء، للحفاظ على حقوق موكلها، نافية تلك المزاعم أيضًا.

وكتبت الشركة عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نرفض ما تم تداوله رفضًا قاطعًا، جملة وتفصيلًا، عبدالإله المالكي لاعب مهني، ولا يمثل إلا نفسه؛ لم يرفض المشاركة قطعًا، ولم يسبق له ذلك، سيحفظ فريق لينك حق اللاعب قانونيًا بمشيئة الله تعالى".

يشار إلى أن المالكي شارك الموسم الجاري في سبع مباريات فقط في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا، في ظل معاناته من الإصابة في غالبية ما مر من الموسم.

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