الرد الرسمي جاء.. دورتموند يصدر بيانًا في أزمة عمر موكوكو الحقيقي!

دورتموند يخرج عن صمته بشأن أزمة موكوكو...

يستمر الجدل المثار حول السن الحقيقي ليوسوفا موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند والمعار إلى نيس الفرنسي، ليخرج النادي الألماني في بيان رسمي يوضح حقيقة تلك الأزمة.

وقد اندلعت أزمة في الفترة الأخيرة، بشأن عمر اللاعب الحقيقي، خاصة بعد خروج والده جوزيف موكوكو، بتصريحات يؤكد فيها يوسوفا، ليس ابنه البيولوجي، ولم يولد في 20 نوفمبر 2004

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية بيانًا عن دورتموند جاء فيه: "في حالة يوسوفا موكوكو، فإن الوالدين البيولوجيين وتاريخ الميلاد مستمدان من وثائق رسمية وشهادات ميلاد صادرة عن السلطات الألمانية، ولا تزال تلك الوثائق صالحة حتى تاريخ اليوم، وتشكل الأساس لتصاريح اللعب للأندية، وللمنتخبات مثل المنتخب الألماني تحت 21 عامًا".

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وتابع: "ويرجي ملاحظة أن أن اللاعب والوالدين البيولوجيين المحددين في تلك الوثائق قد أعلنوا لنا صحتها، لذا فهذا الوضع حاسم بالنسبة لنا وللاتحاد الألماني لكرة القدم، والفريق الحالي للاعب".

يذكر أن موكوكو شارك في 13 مباراة منذ انتقاله إلى نيس على سبيل الإعارة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما بالدوري الفرنسي والدوري الأوروبي.