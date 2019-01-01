مدرب حسنية اغادير: حكم المباراة كان لاعباً في الزمالك

المدير الفني للفريق المغربي غاضب من حكم مباراة فريقه أمام الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

هاجم ميجيل جاموندي، المدير الفني لنادي حسنية أغادير، حكم مباراة فريقه أمام الزمالك، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، واصفاً إياه بأنه كان لاعباً في صفوف الفارس الأبيض.

وخسر حسنية أغادير مباراة الإياب بهدف دون رد مساء أمس، سجله إبراهيم حسن ليتأهل الزمالك إلى نصف نهائي البطولة.

وقال المدير الفني للفريق المغربي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعرف هذا الحكم، لقد أدار لنا مباراة سابقة، لقد كان بمثابة لاعباً في الزمالك".

وواصل: "هذا لا يمنع أن الزمالك فريق قوي جداً، أنا محبط للغاية بسبب النتيجة ولكني في نفس الوقت فخور للغاية بلاعبي فريقي".

وتابع: "نمتلك فريقاً جيداً، أهدرنا العديد من الفرص في اللقاء، ولكن كان من الصعب تحقيق الفوز على الزمالك في ملعبه".