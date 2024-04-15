بيان رسمي من اتحاد الكرة .. هل أبطل خالد الطريس كلاسيكو الهلال والاتحاد في السوبر؟

البعض يشكك في بطولة السوبر بعد مزاعم إيقاف الطريس والحربي.. فما هو رد اتحاد الكرة؟

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لم يترك اتحاد الكرة السعودي الجدل حول الحكم المحلي خالد الطريس ليُثار كثيرًا، وخرج للرد على الاتهامات الموجهة له.

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صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد أكدت اليوم الإثنين، أن لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة قررت إيقاف الحكمين خالد الطريس وزميله سلطان الحربي، على خلفية شكوى مقدمة من نادي الشباب ضدهما، بعد تعادل الليوث أمام الطائي في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، التي أقيمت في السادس من أبريل الجاري.

مزاعم "الرياضية" دفعت البعض للتشكيك في كأس الدرعية للسوبر السعودي الذي أقيم في الفترة من الثامن وحتى 11 من أبريل الجاري، حيث أن الحربي كان حكمًا للفيديو في ديربي الهلال والنصر بنصف النهائي، فيما قاد الطريس النهائي بين الزعيم والاتحاد كحكمًا للساحة.

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لكن ما هي إلا ساعات قليلة من انتشار مزاعم "الرياضية" حتى خرج اتحاد الكرة في بيان رسمي نافيًا إيقاف أي من الطريس أو الحربي عن إدارة أي مباراة في الجولة الـ28 من دوري روشن.

يذكر أن الشباب قدم شكواه ضد الحربي والطريس بعدما ألغى هدفًا له أمام الطائي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي دهس لاعب الليوث لقدم أحد لاعبي الخصم قبل الهجمة التي جاء منها الهدف إلا أن الخبير التحكيمي سمير عثمان أيد صحة قرار إلغاء الهدف.

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