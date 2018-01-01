بيان أهلاوي للكشف عن حقيقة مفاوضات حسين الشحات

البيان شدد على أن سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وأن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا للرد على الأنباء المتداولة مؤخراً حول دخول إدارة النادي في مفاوضات مع العين الإماراتي واللاعب حسين الشحات من أجل التعاقد مع الأخير.

البيان شدد على أن سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وأن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية.

وجاء بيان النادي الأهلي كما يلي : اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي: "لم نوقع أي ورق بين الطرفين حتى الآن، ليس هناك مشاكل وسيتم الإعلان في خلال 24 ساعة". 🗣️ pic.twitter.com/k1c2qf0Xkf — جول مصر (@goaleg) December 27, 2018

‎الأهلي ينفي الكلام المغلوط بخصوص اللاعب حسين الشحات إدارة النادي تؤكّد أن بعض ما تناولته المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك من عروض خاصة بانتقال حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، إلى الأهلي، حديث مغلوط. وأنه لم يصدر عن النادي أو أيٍ من مسئوليه أي تصريحات في هذا الشأن. وأن سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وأن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية، وعندما تنتهي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المنابر الإعلامية المملوكة للنادي.

كما أنّ البعض تناول سفر وفد من الأهلي لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بضم حسين الشحات، وهو كلام غير دقيق، واجتهاد يسأل عنه صاحبه.‎