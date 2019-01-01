بيانيتش يؤكد تميزه في تسديد الركلات الثابتة

اللاعب البوسني أحرز هدفًا جديدًا من ركلة ثابتة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز ميراليم بيانيتش هدف يوفنتوس الأول ضد نابولي خلال المباراة الجارية حاليًا وقد انتهى شوطها الأول بتقدم الفريق الضيف على ملعب سان باولو بهدفين دون رد.

وكان الحكم جانلوكا روكي قد طرد أليكس ميريت بعد إعاقته كريستيانو رونالدو خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ26 من اللقاء، وتصدى بيانيتش للركلة الثابتة وسدد الكرة مباشرة تجاه المرمى ليُعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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ذلك الهدف هو الخامس الذي يُحرزه النجم البوسني من تسديدة مباشرة من ركلة ثابتة من آخر 11 هدف أحرزهم اللاعب، مما يؤكد أنه بات أحد القلائل المتخصصين في تسديد الركلات الثابتة في إيطاليا والعالم بشكل عام.

يُذكر أن تقدم يوفنتوس بهدفين دون رد على نابولي يحدث لأول مرة على ملعب سان باولو منذ عام 1989، وفي حال انتهى اللقاء بانتصار الفريق البيانكونيري سيبتعد في الصدارة بفارق 16 نقطة عن منافسه.