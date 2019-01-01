أنشيلوتي: العلاقة مع رونالدو رائعة، ويوفنتوس اختبار جيد

المدرب المساعد لنابولي يتحدث عن نجم يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف دافيدي أنشيلوتي ابن ومساعد المدير الفني لنابولي "كارلو أنشيلوتي" علاقته وأبيه مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بالرائعة.

وكان الرجلان قد عملا مع رونالدو في ريال مدريد قبل عدة سنوات، وعادا لمواجهته خلال الموسم الجاري ضمن الدوري الإيطالي.

وقد تحدث دافيدي قبل مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب سان باولو قائلًا عن العلاقة مع النجم البرتغالي "كان لدينا أوقاتًا رائعة مع رونالدو خلال عامين، تلك الليلة في مراكش كانت ذكرى خاصة، لكن هناك العديد من الذكريات غيرها، رؤيته مجددًا تسعدنا".

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"تلك الليلة كانت قبل مباراة كأس العالم للأندية، لقد جاء واجتمعنا في وقت ودي على العشاء، تحدثنا عن كل شيء بعيدًا عن كرة القدم".

أنشيلوتي الابن وصف مواجهة يوفنتوس بالاختبار الجيد لفريقه، خاصة أنه يستعد لدخول مرحلة المباريات الصعبة والحاسمة في الدوري الأوروبي، مضيفًا عن المنافسة على لقب السيري آ خاصة مع فارق الـ13 نقطة مع المتصدر "علينا النظر لطريقنا الخاص".

أتم "وصلنا لمرحلة مهمة من الدوري الأوروبي، ومواجهة أحد أفضل الفرق في أوروبا اختبار جيد لنا ولنرى إلى أي مستوً وصلنا".