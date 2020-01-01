بيانيتش يُعلن نبأ سعيدًا لجماهير برشلونة

أخيرًا سنراه بالقميص الكتالوني..

أعلن ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، تعافيه من فيروس كورونا واستعداده أخيرًا للمشاركة بقميص النادي الكتالوني في الفترة القادمة.

وكان الدولي البوسني قد كشف إصابته بكورونا في 22 أغسطس الماضي، ليخضع إلى إجراءات العزل المعتادة في منزله بإيطاليا لمدة أسبوعين.

وتسببت إصابته بيانيتش بكورونا بغيابه عن فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة رونالد كومان، كما لم يشارك رفقة منتخب بلاده، البوسنة، في التوقف الدولي الأخير.

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لكن الآن، أصبح بيانيتش قادرًا على العودة لكرة القدم، حيث قال للصحافة "اليوم علمت أن نتيجة تحليل كورونا أصبحت سلبية، سأخضع لفحص آخر وسأعرف نتيجته غدًا".

وفي حال أن أتت النتيجة سلبية أيضًا وتأكد انتهاء مرضه، فإن بيانيتش سوف يسافر إلى برشلونة يوم الأربعاء أو الخميس ليلتحق بمران الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

بيانيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، انضم إلى كامب نو في صفقة تبادلية مع يوفنتوس انتقل بمقتضاها أرتور ميلو إلى النادي الإيطالي.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيفتتح موسمه الجديد بمواجهة إلتشي يوم 13 سبتمبر المقبل، وتؤكد الصحافة أن بيانيتش جزءًا أساسيًا من خطط كومان للبرسا الجديد.