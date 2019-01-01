رونالدو في ليلة تتويج ميسي بالبالون دور: فخور باختياري كأفضل لاعب في إيطاليا

رونالدو فخور باختياره كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي في ليلة تتويج ميسي بالكرة الذهبية

أعرب كرستيانو رونالدو عن سعادته بالتتويج كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي في حفل أقيم مساء الإثنين في مدينة ميلانو.

وغاب كرستيانو رونالدو عن حضور حفل جائزة الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس من أجل حضور حفل اختياره كأفضل لاعب في إيطاليا بعد موسمه الأول في السيري آ.

وعقب تتويجه بالجائزة وتتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة، قال كرستيانو رونالدو إنه فخور وسعيد باختياره كأفضل لاعب في إيطاليا عن الموسم الماضي.

وأضاف: "سعيد باختياري من قبل الصحفيين، أشكر كل من صوتوا لي وأشعر بالفعل بسعادة كبيرة بهذه الجائزة التي أحققها للمرة الأولى"

وتابع: "سأحاول التحدث بالإيطالية، أنا سعيد بهذه الجائزة وأود أن أشكر زملائي على مساعدتهم الدائمة لي، بعد عام في إيطاليا أستطيع القول بأن هذه المنافسة صعبة للغاية والأجواء هنا تنافسية إلى أبعد حد.

وحقق رونالدو مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة التاسعة على التوالي بالنسبة للسيدة العجوز وللمرة الأولى بالنسبة له.

وسجل 21 هدفًا في الدوري الإيطالي كرابع هدافي البطولة، كما صنع 8 أهداف ليساهم في 29 هدفًا ساهموا بشكل كبير في تتويج البيانكونيري بالسيري آ.

وحصل ماورو إيكاردي على جائزة العام الماضي عن موسم 2018 الذي أنهاه صدارة الهدافين برصيد 28 هدفًا وقاد إنتر نحو العودة إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

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يذكر أن قرار رونالدو بعدم حضور حفل البالون دور جاء في أعقاب تسريبات الصحف بأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019 سيكون ليونيل ميسي وهو ما حدث بالفعل..

— Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) December 2, 2019